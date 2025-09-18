Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belirlendi

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: