Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli oyuncusu Hyeongyu Oh

Beşiktaş, Belçika takımı Genk’in 24 yaşındaki futbolcusu Hyeongyu Oh’u renklerine bağladı.

Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Hyeongyu Oh da Kartal'ın 197. yabancı oyuncusu oldu.

Aynı zamanda Hyeongyu Oh ile birlikte Beşiktaş’ta ilk kez bir Güney Koreli futbolcu forma giymiş olacak.

FUTBOLA ÜLKESİNDE BAŞLADI

Profesyonel futbol hayatına ülkesinde adım atan Oh; Suwon Bluewings, Sangju Sangmu ve Gimcheon Sangmu takımlarında oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda İskoç ekibi Celtic’e transfer oldu.

Celtic takımıyla 47 müsabaka çıkıp 12 gol kaydeden Güney Koreli oyuncu, 2024-2025 sezonunda ise Belçika’nın yolunu tuttu.

Genk ile 73 mücadelede top koşturan Hyeongyu Oh, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMINDA 24 MAÇA ÇIKTI

Hyeongyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi.

2022 yılından bu yana milli takımı için ter döken Oh, 6 gol ve 2 asistle Güney Kore’ye katkı sağladı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ

Hyeongyu Oh, ikinci transfer döneminde Beşiktaş'ın dördüncü transferi oldu.

Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti.

Beşiktaş, bu transferin ardından da Inter’den kiralık olarak Kristjan Asllani’yi renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak da Göztepe’den Junior Olaitan’la sözleşme imzalamıştı.