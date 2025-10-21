Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde siyah-beyazlılar, kamp kadrosunu duyurdu.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş, Konyaspor ile Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda, statü gereği bazı oyuncular yer almadı.

Maç, 22 Ekim Çarşamba günü Konya'da oynanacak. Süper Lig'de 3. haftanın erteleme mücadelesinde 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de, Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde ise konuk takım siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. 7 EKSİK Siyah-beyazlı kulübün hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı. KAMP KADROSU Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu

