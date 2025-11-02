Beşiktaş'ın son 5 mücadelede 1 galibiyeti bulunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.

TEK GALİBİYET KONYASPOR'A KARŞI

Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde tek galibiyetini Konyaspor maçında aldı.