Beşiktaş'ın son 5 mücadelede 1 galibiyeti bulunuyor

- Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.
- Son 5 maçında yalnızca 1 kez kazandı.
- Bu tek galibiyeti Konyaspor'a karşı aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.
TEK GALİBİYET KONYASPOR'A KARŞI
Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde tek galibiyetini Konyaspor maçında aldı.