Beşiktaş'ın son 5 mücadelede 1 galibiyeti bulunuyor

Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta tek galibiyeti bulunuyor.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 23:04
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.
  • Son 5 maçında yalnızca 1 kez kazandı.
  • Bu tek galibiyeti Konyaspor'a karşı aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.

TEK GALİBİYET KONYASPOR'A KARŞI

Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde tek galibiyetini Konyaspor maçında aldı.

