Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh'un adının telaffuzu

Beşiktaş’ın Genk’ten kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh’un isminin telaffuzu gündem oldu. Güney Koreli oyuncu isminin doğru telaffuzunu ise kendisi söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 15:50
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh'un adının telaffuzu
  • Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh'yu kadrosuna kattı.
  • Hyeon-Gyu Oh, adının "Hyang-Gü" olarak telaffuz edilmesi gerektiğini belirtti.
  • Oh, fiziksel gücü ve ceza sahasındaki hareketliliğiyle Beşiktaş'ın önemli kozlarından biri olacak.

Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh’yu resmen kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, transferin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu.

Golcü futbolcu da transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

AYAĞININ TOZUYLA İSMİNİN TELAFFUZUNU SÖYLEDİ

Hyeon-Gyu Oh transferi sonrası oyuncunun isminin telaffuzu ise gündeme gelen detaylardan biri oldu.

Konuya ilişkin açıklama ise havaalanında mikrofon uzatılan Hyeon-Gyu Oh'tan geldi.

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, adının "Hyang-Gü" şeklinde telaffuz edildiğini söyledi. 

HYEON-GYU OH KİMDİR?

Güney Kore Milli Takımı’nın da önemli parçalarından biri olan Oh, fiziksel gücü ve ceza sahası içindeki hareketliliğiyle biliniyor.

Genk formasıyla Avrupa tecrübesi kazanan genç santrfor, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olmaya aday.

Eshspor Haberleri