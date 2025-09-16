Beşiktaş'ın zorlu deplasman virajı

Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir'i 2-1 yenen ve ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ı ligde zorlu bir maraton bekliyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki ilk 4 maçında zorlu 3 deplasman maçına çıkacak.

4 MAÇIN 3'Ü DEPLASMANDA

Cuma günü ligin flaş takımlarından Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise erteleme maçında Kayserispor'un konuğu olacak.

İki yıpratıcı deplasman maçından sonra evinde Kocaelispor'u ağırlayacak olan Kartal, 4 Ekim'de ise şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

HEDEF 12 PUAN

Teknik direktör Sergen Yalçın, 4 maçlık periyodu kayıpsız geçerek zirve yarışında geri kalmak istemiyor.

Beşiktaş, ilk 4 maçından 12 puan çıkartarak, şampiyonluk yarışında gövde gösterisi yapmak istiyor.