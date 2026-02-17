Vincenzo Montella'dan Juventus'a mesaj: Benim Yunus'uma dikkat edin

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da La Gazzetta Dello Sport'a konuştu.

Montella, Galatasaray-Juventus mücadelesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın kadrosuna vurgu yapan Montella, özellikle Yunus Akgün'ün performansına vurgu yaptı.

İTALYANLARA KONUŞTU: YUNUS AKGÜN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Montella, Akgün'le ilgili, "Bir isim mi? Madem bir tane söylemem gerek, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Yunus Akgün diyorum. Onu Adana’daki dönemimde de çalıştırmıştım. Benim Yunus'uma dikkat edin." dedi.

Sözlerine devam eden Montella, sarı-kırmızılı takımın kadrosu hakkında konuştu.

Montella şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da başka bir gezegendendi. Icardi olağanüstü bir bitirici ve sakatlığından önceki gibi tekrar gol atmaya başlıyor. Ama Galatasaray çok daha fazlası. Torreira’yı ve benim milli takımımdan 6-7 oyuncuyu düşünüyorum. Bir isim mi? Madem bir tane söylemem gerek, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Yunus Akgün diyorum. Onu Adana’daki dönemimde de çalıştırmıştım. Benim Yunus'uma dikkat edin. Galatasaray’ı küçümsemek büyük hata olur."

"SPALLETTI, JUVE'YE KİMLİK KAZANDIRDI"

Luciano Spalletti'nin Juventus'a bir kimlik kazandırdığını söyleyen Montella, İtalyan hocanın birçok oyuncuyu geliştirdiğini belirtti.

İtalyan hoca, "Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti. Inter'in 15 puan farkı çok büyük, ama Juventus altı yıldır şampiyon olamıyor. Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Luciano bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı." ifadelerine yer verdi.

"KENAN AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ"

Montella, son olarak milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

Kenan'ın Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri olduğunu aktaran Montella, "Kenan Yıldız artık daha istikrarlı, Juventus'un 10 numarasını hak ettiğini kanıtlıyor. Kenan ve Del Piero farklı özelliklere sahip, ancak şutlarında benzerlikler var. Kenan Yıldız'ın kaderinde başarı yazdığını, kişiliğini hemen fark ettik. Almanya'ya karşı oynadığı ilk maçında gol attı. Onun için sıradan bir maç değildi. Kenan Yıldız, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Lamine Yamal, Bellingham, Arda Güler ve Kenan Yıldız!" şeklinde konuştu.