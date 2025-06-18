Beşiktaşlı yöneticiler, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

Beşiktaş Kulübü, kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla alakalı maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin 22 Haziran Pazar günü olağanüstü genel kurula gidecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek genel kurul öncesi siyah-beyazlı yöneticiler de basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

BİLGİLER VERİLDİ

Tüpraş Stadyumu'ndaki White Pepper restoranda yapılan toplantıya İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ve Yönetim Kurulu Üyeleri A. Orhan Özalp ile Merve Öztopaloğlu katıldı.

Sohbet toplantısında özellikle Dikilitaş projesinin önemine vurgu yapıldı ve teknik, satış ile finansman aşamaları hakkında bilgiler verildi.

"ELİMİZDE 6-7 PROJEMİZ VAR"

İkinci Başkan Hakan Daltaban, pazar günkü genel kurulun siyah-beyazlı kulüp için önemli bir dönemeç olduğunu söyledi.

Daltaban, özellikle faiz yükü ile ezeli rakipler arasında açılan makasın kapanması adına da Dikilitaş projesinin bir reçete olacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Elimizde 6-7 projemiz var. Bu projelerden üç tanesini gerçekleştirdiğimizde Beşiktaş’ın parayla ilgili sorunu kalmayacak. Bunu yapacak irade, birlik-beraberlik ve güven duygusuna ihtiyacımız var. Camiamız gün geçtikçe güven kaybediyor. Şu anda o güvensizliğin bedelini ödüyoruz. Güven ortamını birlik ve beraberliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız.

"TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Şan Ökten Tesisleri ile Süleyman Seba Spor Salonu hakkında bilgiler veren Uğur Fora ise, şu şekilde konuştu:

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda. Hedefimiz beş dönümlük bu arazinin tüm haklarını Beşiktaş’ın malı haline getirmek. Bu süreç, göreve geldiğimizden bu yana titizlikle yürütülmektedir.

"HEPİMİZ İÇİN BİR ŞANS"

Dünya piyalarının ekonomik olarak çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp de şu cümlelere yer verdi:

Böyle bir ortamda bir tarafta Emlak Konut bir tarafta kamunun en büyük bankası Ziraat Bankası ile bu projenin mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini planlıyoruz. Beşiktaş bu projeyi kendine yakışır paydaşlarla gerçekleştirecek. Bu arazinin imarlanarak değer kazanması hepimiz için bir şans.

Sermaye artırımından gelen paranın neredeyse tamamını bankalara olan borcu azaltmak için kullandık. Biz sözümüzün arkasında durduk. Dikilitaş projesi, Beşiktaş’ın finansal özgürlüğü için en önemli önceliğimiz. Biz önceki yönetimlerin faturasını ödüyoruz. Biz de aynı şeyi devam ettirebilirdik. Borcu azaltmak yerine borcu aynı yerde tutsak bunu da başarı olarak satardık. En zorunu yapmak, fedakarlık yapmayı gerektiriyor. Beşiktaş’ın faiz yükü ortadayken bekleme lüksü olduğuna inanıyor musunuz? Biz şeffaf olduk. Yapabileceklerimiz ve yapmak istediklerimiz konusunda şeffaf davranmaya çalıştık. Kaybettiğimiz her günün bedelini içimize sindirmek mümkün değil. En zor şartta sermaye artışına gittik. O zaman da acele ettiğimiz söylendi. Yaşadığımız coğrafyanın gerçekleri var. Birkaç ay sonra sermaye artırımı yapmaya kalksak o parayı da bulamayabilirdik.

Beşiktaş’a bir yılda sermaye artırımı ve yönetimden gelen rakamlarla ekstra kaynak yaratıldı. Biz kendimizi anlatmayı, enkaz edebiyatı yapmayı sevmiyoruz. Atıl durumdaki bir alanı 400 milyon euroluk bir proje haline getiriyoruz diye belki de reklamını iyi yapamadık. Beşiktaş’ın önce finansal özgürlüğüne daha sonra daha iyi günlere koşması için kenetlendik, bunun için çalışıyoruz.”

Toplantının ilerleyen bölümlerinde genel kurulun oylamasına sunulacak diğer maddeler ve projelerle alakalı paylaşımlarda bulunuldu.