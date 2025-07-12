Beşiktaşlılar Orkun Kökçü’yü karşılamak için havalimanına akın etti

Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan transferde somut adımı attı.

Kulüp, milli futbolcu Orkun Kökçü ile resmi temaslara başlandığını duyururken, yıldız oyuncunun bu akşam İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Hal böyle olunca Beşiktaşlı taraftarlar, Orkun Kökçü’yü karşılamak için Genel Havacılık Terminali’nde toplanmaya başladı.

TARAFTARLAR AKIN ETMEYE BAŞLADI

Sosyal medyada organize olan siyah-beyazlılar, “Beşiktaş’ın çocuğu Orkun Kökçü” diyerek tezahüratlarda bulundu.

Kısa sürede terminal önünde kalabalık oluştuğu görüldü.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU ORKUN KÖKÇÜ..."

Terminal önünde marşlar söyleyen ve meşaleler yakan taraftarlar, uzun süredir böyle bir karşılama yaşamadıklarını ifade etti.

Öte yandan Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri ve imza sürecinin ardından takıma resmi olarak katılması bekleniyor.