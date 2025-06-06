Beşiktaşlıların Rafa Silva sevgisi: Kurbanlıklara adını yazdılar...

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Beşiktaş'ta bu sezona dair ender güzelliklerden biri Rafa Silva'ydı...

Portekizli futbolcu; takımda en fazla maça çıkan, en fazla süre alan, en fazla gol katkısı veren ve en fazla asist yapan isim oldu.

Golcü oyuncu, 35 maçta forma giyerken 12 kez rakip ağları sarstı. Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 49 müsabakada 18 gol kaydetti.

KURBANLIKLARA BİLE ADINI YAZDILAR

Beklentileri karşılayan oyuncu, kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Öyle ki bazı Beşiktaş taraftarları, Kurban Bayramı nedeniyle aldıkları kurbanlıklarına Rafa Silva'nın adını yazdırdı.

İşte o kurbanlıklar...