Beşiktaş'ta Al-Musrati bir şans daha istedi

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta yüksek maliyetiyle tartışma konusu olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco'ya gönderilen Al Musrati, siyah-beyazlı kulübe geri döndü.

Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası yeniden takıma katılan Libyalı futbolcunun, yönetimle iletişime geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş, 9 Şubat 2024'te Braga'dan Al Musrati'yi 1 milyon euro kiralama ve 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

MONACO OPSİYONU KULLANMADI

Libyalı oyuncu, 2024-25 sezonunun devre arasında ise 8 milyon euro satın alma bedeliyle Monaco'ya kiralanmıştı.

Ancak Fransız kulübü bu opsiyonu kullanmayınca oyuncu yeniden Beşiktaş'a döndü.

Takıma döner dönmez yönetime mesaj gönderen Al Musrati, sezon öncesi kampına katılmak istediğini ve kendisini yeniden kanıtlama arzusunda olduğunu ifade etti.

"KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM"

Musrati'nin "Bu kez kendimi ispatlayacağım. Kamp sürecinde elimden geleni yapacağım, bu konuda kulübün bana anlayış göstermesini bekliyorum." dediği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ise bu konuda son kararın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e ait olduğunu oyuncuya iletti.

Norveçli çalıştırıcının hazırlık kampındaki gözlemlerine göre Musrati hakkında nihai karar verilecek.