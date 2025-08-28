Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati ile yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralandı.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 13:41
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor...

Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.

MUSRATI DE YOLCU...

Di Marzio'nun haberine göre, Hellas Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 38 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı.

Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.

