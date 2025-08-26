Beşiktaş'ta Al Musrati'ye teklifler var

El Bilal Toure ve Tiago Djalo transferlerini açıklamaya hazırlanan Beşiktaş'ta, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda kadroda düşünülmeyen Al-Musrati'ye Avrupa'dan iki takım talip oldu.

AEK VE ESPANYOL İSTİYOR

Beşiktaş'ın Braga'dan 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Al-Musrati'yle yolların ayrılması bekleniyor.

HT Spor'da yer alan habere göre AEK ve Espanyol, Libyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Satın alma opsiyonlu kiralama ve direkt satış formüllerinin değerlendirildiği aktarılırken oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

ADALI TEKLİFLER VAR DEMİŞTİ

Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Al-Musrati, 3 gol kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili, "Chamberlain'in durumu bu hafta belli olacak. Olmazsa zaten bu sene sözleşmesi bitiyor. Musrati ve Amir'e teklifler var. Değerlendiriyoruz." açıklamasını yapmıştı.