Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in bileti kesildi

Haber Merkezi

Beşiktaş’ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, Adana Demirspor maçının 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Alex Oxlade-Chamberlain, ülkesi İngiltere’de tedavisine başladı.

Bilindiği üzere Beşiktaş'taki sorunlardan biri de alınan oyunculara ödenen yüksek maaşlardı.

KENDİNE KULÜP BUL DENDİ

Bu kapsamda yönetim senelik maliyeti 4.5 milyon euroyu bulan Alex Oxlade Chamberlain'le yollarını ayırmak için gaza bastı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de görüşmeler yaptığı OX, ülkesin den kulüp bakmaya başladı.

SENELİK MALİYETİ 4.5 MİLYON EURO

Yönetim, sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedavilerine başlanan Chamberlain'e "Kendine kulüp bul" mesajını gönderdi.

Başta Başkan Serdal Adalı olmak üzere siyah-beyazlıların yeni yönetimi, Chamberlain'den müjdeli haberi beklemeye geçti.