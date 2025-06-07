Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Bahtiyar Zaynutdinov'a talip çıktı

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Beşiktaş forması giyen Bahtiyar Zaynutdinov, Rus ekiplerini peşine taktı.

Championat'ta yer alan habere göre, Dinamo Moskova, Zaynutdinov ile ilgileniyor.

Dinamo Moskova'nın, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.

3 RUS TAKIMI İSTİYOR

Zaynutdinov ile Zenit ve Krasnodar'un da ilgilendiği ancak şu anda favori ekibin Dinamo Moskova olduğu kaydedildi.

Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Özbek futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.