Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı konuşuyor

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştiriliyor.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılan divan kurulu saat 10.30'da başladı.

Başkan Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Biz itibarımız daha fazla yara almasın diye söylediklerimize dikkat ettikçe bazı gerçekler çabuk unutuluyor. Bu itibar kaybına neden olanlar, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Bizim bu kulübü hangi koşullarda devraldığımızı hatırlamınızı rica ediyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız 100 gün önce göreve başladı. Beşiktaş tarihinin en kötü ekonomik, sportif ve psikolojik dönemiyle karşı karşıya kaldık. Göreve başladığımızdan beri kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni düzeni kurarken kim gücenir, kim kırılır demeden her şeyi yapacağız. 15 milyar TL borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı elde etmesi mümkün değildir. Her branşımızda sportif başarıyı yakalamalı ve üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz."

"Beşiktaş'ın bugün itibariyle sporcusuna ve çalışanına borcu bulunmamaktadır. Yönetim kurulu olarak sürdürülebilir büyümesini sağlamak, sportif başarılarımızı desteklemek amacıyla sermaye artırımı amacıyla başvurumuzu yapmıştık. Geçtiğimiz gün sermaya piyasası tarafından onaylandı. Bu doğrultuda çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonunda 4.7 milyar gelir elde etmeyi bekliyoruz. Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için tarihi bir adımdır. Bu işlemden gelecek parayla bankalara borcumuzu kapatacağız. Güçlendirdiğimiz mali yapımız sayesinde kulübümüzü ileriye taşıyacak hedeflere ulaşacağız. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak hepimizin hedefidir."

"Önümüzdeki sezondan itibaren her alanda bütçe disipliniyle ilerleyeceğiz. Önümüzdeki sezonun denk bütçesini yaparken bizi en çok zorlayan şey, geçtiğimiz sezonun yapılan transferlerde yapılan bonservis ödemeleriyle ilgili vadeler. Mayıs 2025 sonrasında bırakılan bonservis tutarı 22 milyon eurodur. Toplamda aralık ayında ödenecek miktar da 45 milyon eurodur. Mayıs seçimi sonrasına bırakılan bu ödemelerin takdirini sizlerin takdirine bırakıyorum."

"Gelirlerimizi aşan transferler yapmaya başlarsanız arkasını çorap söküğü gibi getirirsiniz. Prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmak elzemdir. Hiçbir bbaskıdan etkilenmeyeceğiz. Ben de çok isterim uçaklarda tavla oynamayı, uçaklarda kartal işareti yapmayı. Beşiktaş'ın parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü büyük borçlar altına sokup 10'da birini bağışlayıp alkış bekleme dönemi kapanmıştır. Biz de buna paye vermemeliyiz. Tüm şubelerimiz zamanı geldiğinde en kuvvetli hale gelecek. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle bir süre dişlerimizi sıkmamız gerekiyor. Bulduğumuz ve bulacağımız sponsorlarla denk bütçelerle takımlar kurmalıyız."

"Biz bütçemize göre hareket etmek zorundayız. Zararı her geçen gün azaltmalıyız. Aksi durum, sermaya artışıyla elde edeceğimiz geliri boşa çıkarır. Önümüzdeki sezondan başlarken amatör branş giderlerimizi kontrol altına alacağız ve bütçeleri düşüreceğiz. Denk bütçeye getireceğiz. Gelirlerimizi artırarak hedeflerimizi adım adım yükselteceğiz. Sonrasında her branşta şampiyonluklar elde edecek duruma geleceğiz. Amacımız, Beşiktaş armasının olduğu her yerde kalıcı başarılar elde etmektir."

"Eski başkanlarımızdan destek bekliyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi hentbol şubesine sponsor olmaya davet ediyorum. Başkanlarımızın vereceği destekler kulübümüzün üzerinden yükleri aldıktan sonra çok daha iyi bir durumda karşınıza çıkacağız. Bize yardımcı ve destek olacaklarına inanıyorum."