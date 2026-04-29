Beşiktaş bu sezon da beklentilerin altında kaldı!

Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 sezonun 3'ünü şampiyon bitiren ve bu sezon da 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın tam 107 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'de evinde son sırada yer alan Fatih Karagümrük ile berabere kalarak taraftarına şok yaşatan Beşiktaş, son dönemlerde istediği performansı sergileyemiyor.

SON 4 SEZONDA HÜSRAN VAR...

Süper Lig'de son 4 sezonda şampiyonluk yarışından erken koparak taraftarını üzen Siyah-Beyazlılar, bu süreçte son 3 sezonun şampiyonu ve bu sezonun lideri Galatasaray'ın puan olarak epey gerisinde kalmış durumda.

LİG BİTMEDEN 18 PUAN GERİDE

2022-23 sezonunda 88 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 10 puan gerisinde ligi 3. bitiren Beşiktaş, 2023-24'te de 102 puanla ligi zirvede bitiren Cimbom'un 46 puan gerisinde kalıp 56 puanla 6. olmuştu.

Geçtiğimiz sezon da 99 puanlı Galatasaray'ın 33 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, şampiyon rakibinin 33 puan arkasında 4. olmuştu.

BU SEZON DA YARIŞTAN ERKEN KOPTU

Siyah-beyazlılar, ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 18 puan gerisinde 56 puanla 4. sırada.