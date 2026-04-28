Paris St Germain, 9 gollü maçta Bayern Münih'i devirdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında son şampiyon Paris St Germain, Bayern Münih'i ağırladı.

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek karşılaşmanın ilk yarısında 5, ikinci yarısında 4 gol atıldı.

Nefes kesen mücadeleyi 5-4'lük skorla kazanmayı başaran PSG'nin sayılarını 24 ve 56. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia, 33. dakikada Joao Neves ile 45+5. (P) ve 58. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.

Bayern Münih'in golleri 17. dakikada penaltıdan Harry Kane, 41. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Dayot Upamecano ile 68. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

TARİHE GEÇEN MAÇ

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti.

Karşılaşma ayrıca en çok gol atılan yarı final maçı da oldu.

Müsabakanın rövanşı 6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.