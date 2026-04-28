Fenerbahçe’de kaleci Ederson PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçta Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kırmızı kart görmüştü.

"PFKD'YA SEVKİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Ederson, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DİĞER SEVK RAPORLARI

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası diğer disiplin sevk raporları şöyle:

Kayserispor Kulübü’nün Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.



Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.



Beşiktaş Kulübü'nün Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.