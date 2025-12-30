Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta çeyrek dakikalar belirleyici oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında attığı 30 golün 7'sini müsabakaların ilk 15 dakikalarında kaydetti. Rakiplerinin 22 golüne engel olamayan siyah-beyazlıların en çok gol yediği zaman dilimi ise 76-90. dakikalar arası olarak dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 12:41
Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, rakip fileleri 30 kez sarsarken, ağlarında da 22 gole engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, ligde bulduğu 30 golün 7'sini mücadelelerin 1-15. dakikaları arasında kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu performansıyla bu alanda ligde ilk sırada yer aldı.

16-30. dakikalar arasında 6 kez fileleri sarsan Beşiktaşlı futbolcular, 31-45. dakikalarda 4 ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında da 1 defa ağları havalandırdı.

46-60. ve 90 dakikanın uzatmalarında 3'er kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 61-75. dakikalar arasında 5, 76-90. dakika arası da 1 gol attı.

EN ÇOK GOLÜ 76-90. DAKİKALAR ARASINDA YEDİ

Beşiktaş'ın yediği gollerin dakika dağılımına bakıldığında ise maçların sonlarına doğru skorun korunamadığı dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, 76-90. dakikalar arasında tam 6 kez rakiplerine gol izni verdi.

61-75. dakika arası da 4 gol yiyen Beşiktaş, 16-30. ve 46-60. dakika aralıklarında da topu 3'er defa ağlarında gördü.

Beşiktaş'ın, 1-15., 31-45. ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında ise 2'şer kez fileleri sarsıldı.

