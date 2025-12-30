Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

- Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
- Maç, 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.
- Biletler, Passo Mobil Uygulama ve passo.com.tr'den temin edilebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri, Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
BİLET FİYATLARI
Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira
Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira
Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira
Trabzonspor - Güney Alt - bin lira
Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira
Trabzonspor - Güney Üst - bin lira