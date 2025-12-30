Abone ol: Google News

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 14:05
  • Maç, 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.
  • Biletler, Passo Mobil Uygulama ve passo.com.tr'den temin edilebilecek.

BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira

Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira

Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira

Trabzonspor - Güney Alt - bin lira

Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira

Trabzonspor - Güney Üst - bin lira

