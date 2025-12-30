Trabzonspor'da Süper Kupa için yoğun tempo

- Trabzonspor, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı finali için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını, bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.