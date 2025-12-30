Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Süper Kupa için yoğun tempo

Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 14:15
Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını, bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

