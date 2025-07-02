Beşiktaş'ta Ciro Immobile'yle yollar ayrıldı

Yeni sezon öncesi kadroda köklü bir revizyona hazırlanan Beşiktaş'ta gözler, hücum hattına çevrilmiş durumda.

Ve siyah-beyazlılarda beklenen ayrılık gerçekleşti.

Tammy Abraham'ı transfer eden Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş ve Immobile, sözleşme feshi için anlaşma sağladı.

İtalyan oyuncunun bu akşam İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DAN AYRILABİLİR

Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Ciro Immobile'nin İtalya Serie A takımlarından Bologna'ya transfer olması bekleniyor.

Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla 41 maçta 19 gol atarken 4 asist yaptı.