Beşiktaş'ta derbi öncesi Abraham ve Ndidi'de son durum

Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta Tammy Abraham sakatlık yaşarken oyuna devam edemedi.

53. dakikada Balogh'la orta sahada girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Abraham'a ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Sağlık ekibinin uyarısının ardından tecrübeli futbolcu oyundan alındı.

ABRAHAM'IN DURUMU NETLEŞTİ

55. dakikada yerini Jota Silva'ya bırakan Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti.

Abraham'ın durumu çekilen MR'ın ardından netlik kazanmaya başladı.

İngiliz golcünün MR sonucunda bir soruna rastlanmadığı ve Abraham'ın kendini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebileceği aktarıldı.

Öte yandan 78. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından Ndidi de oyundan alınmıştı.

Ancak Nijeryalı futbolcunun önemli bir probleminin olmadığı bildirildi.

NDIDI, DERBİDE SAHADA

Sağlık ekibinden alınan bilgilere göre tecrübeli oyuncunun, kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması ve Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Ndidi, orta sahada sergilediği istikrarlı performansla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Hücum hattına da katkı sunan 27 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 1 asist kaydetti.

Diğer yandan Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Abraham ise, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.