Beşiktaş'ta devre arası hazırlıkları sürüyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, devre arası kampında hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 18:17
  • Beşiktaş, Antalya kampında sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.
  • Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanlar kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık odaklıydı.
  • Takım, hazırlıklarına günün ikinci idmanı ile devam edecek.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda yaptı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı antrenmanda futbolcular, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlı ekip, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

