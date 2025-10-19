Beşiktaş’ta divan başkanı adaylar konuşmalarını yaptı

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda yapılıyor.

5 adayın yarışacağı seçimde oy verme işleminin hemen öncesinde adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer, son konuşmalarını gerçekleştirdi.

"BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKIN"

Seçimin aslında yeni zihniyet ve eski zihniyet olmak üzere iki adaylı gerçekleşeceğini aktaran Mustafa Emir Tamer, "Sonuç ne olursa olsun diğer kulüplere örnek bir seçim geçireceğiz. Kim kazanırsa kazansın 3 sene boyunca camia olarak destek vereceğiz. 30 yaşında kulüpte yönetim kurulunda yer aldım ve çeşitli projelerle kulübe para kazandırdım. Yeni vizyonlara olanak açabilmek için aday oldum. Bu seçimde bizler, kimseye bağlı olmadan hareket ediyoruz. Sizlerin desteğiyle de adaylık sürecimizi buralara kadar getirdik. Büyük adayların hemen hepsinden birleşme teklifi aldım. Ben o şekilde bir seçim kazanmak istemediğimi ilettim. Amacımız uluslararası vizyonda bir divan kurulu olmak. Değişim istiyorsanız, taşın altına elime koydum. Beşiktaş’a sahip çıkın" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR BİR DİVANI YENİDEN İNŞA EDELİM"

Zor günlerden geçen camiaya yeni bir nefes aldırmak umuduyla yola çıktıklarını dile getiren Ahmet Ürkmezgil, "Sanırım en fazla adayın olacağı divan seçimi bu olacak. Bugün akil insanlarının bulunduğu bir seçimle kulübün geleceği için adım atacağız. Hayatımın her döneminde bu kulübe aidiyet hissettim. Divanı Beşiktaş’a yakışır şekilde yöneteceğiz. Geçmişin kırgınlıklarını geride bırakarak bembeyaz bir sayfa açacağız. Gelin Beşiktaş’a yakışır bir divanı yeniden inşa edelim" şeklinde konuştu.

"SİZLERİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Atılacak tüm adımlarda ortak akıl ile hareket edeceklerini vurgulayan Ahmet Akpınar, "Tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Değişim anlayışıyla yola çıktık. Bunu hayata geçireceğimize de inanıyoruz. Ortak aklı savunuyoruz. Herkesin fikrine ihtiyacımız var. Her şeyi bilmiyoruz, haddimizi biliyoruz. Beşiktaş, Atatürk’ün annesi teslim ettiği kulüptür. Kulübümüzde uzun süredir taşlar yerinden oynamış şekilde. Camianın divan kurulu artık kulübe yapılan saygısızlığa ilk cevap veren kurum olmalıdır. Bu yolda sizlerin desteği bizim için çok önemli" dedi.

"BİZ HAZIRIZ"

Göreve hazır olduklarını aktaran Engin Baltacı, "Seçime iştirak eden hepinize teşekkür ederim. Büyük camialar içeriden zayıflatılmadıkça mücadele edilene bilecek bir camia değildir. Maalesef bizim camiamız da içeriden zayıflatıldı. Kulübün dışarıya dönük yüzü taraftarıdır. Ana halterleri de siz divan üyelerisiniz. Sizinle oluşturacağımız güçlü camiayı dışarıdan kimse yenemez. Asla yönetimimizin üzerindeymiş gibi bir görüntü vermeyeceğiz. Yanlarında yer alacağız fakat yanlışlarına da yanlış diyeceğiz. Beşiktaş’ın yanında olacağız. İkinci kanallara geçmenin önüne geçeceğiz. Biz pazartesiye hazırız. Bana ve arkadaşlarıma lütfen güvenin" açıklamalarında bulundu.

"BEŞİKTAŞ, BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Divan kurulunun yapısal olarak kulüp için önemine dikkat çeken Affan Keçeci, "Bir grubun değil sessiz çoğunluğun sesiyim. Beşiktaş için yola çıkan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Divan, Beşiktaş’a yön veren, denetleyen ve koruyan bir yapı olacaktır. Saygınlık bir ünvan değil, bir duruştur. Camianın gerçek yüzü sessiz kalan çoğunluğudur ve bu çoğunluk artık susmayacak. Herkesi çok geç kalmadan oy kullanmaya davet ediyorum. Beşiktaş, bizim kırmızı çizgimizdir. Yalnızca başkanı değil kulübün yarınlarını şekillendirecek bir divanı camiaya yeniden kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.