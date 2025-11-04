Beşiktaş'ta dört futbolcu sakatlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından bugün gerçekleştirilen idmana beş futbolcunun sakatlık nedeniyle katılmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada; Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklandı.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya gittiği belirtildi.

Cerny'nin Antalyaspor maçına yetişmesi beklenirken, Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.

Emirhan Topçu, cezalı olduğu için Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Gabriel Paulista, Antalyaspor maçı öncesi Türkiye'ye dönecek ve maç kadrosunda yer alacak.

