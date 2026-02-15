Beşiktaş'ta El Bilal Toure sakatlandı

- El Bilal Toure, Başakşehir maçının 34. dakikasında sakatlandı.
- Sakatlık sonrası Toure oyuna devam edemedi ve yerine Milot Rashica girdi.
- Beşiktaş, ilk yarıda bu kayıpla sarsıldı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlıların Malili futbolcusu El Bilal Toure, sakatlık geçirdi.
TOURE YERİNE RASHICA OYUNDA
Beşiktaş'ta 11’de başlayan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.
Dakikalar 34'ü gösterdiğinde ise Toure'nin yerine oyuna Milot Rashica girdi.