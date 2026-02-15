Pendikspor, Sarıyer'i yendi

- Pendikspor, 1. Lig'in 25. haftasında Sarıyer'i 2-0 yendi.
- Maçta Pendikspor'un gollerini Jonson Clarke-Harris ve Dorđe Denic attı.
- Pendikspor 42 puana yükseldi, Sarıyer ise 30 puanda kaldı.
1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi.
Pendikspor, konuk ettiği rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jonson Clarke-Harris ve 19. dakikada Dorđe Denic kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Pendikspor 42 puana yükselirken Sarıyer 30 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Pendikspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyer ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.