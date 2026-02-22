Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Göztepe maçında sakatlık geçirdi ve saha kenarına geldi.

Beşiktaş ile Göztepe Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta sakatlanan milli stoper Emirhan Topçu, oyuna devam edemedi.

EMİRHAN YERİNİ UDUOKHAI GİRDİ

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Emirhan yerine 72. dakikada Felix Uduokhai oyuna dahil oldu.

