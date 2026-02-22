Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Göztepe maçında sakatlık geçirdi ve saha kenarına geldi.
Beşiktaş ile Göztepe Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta sakatlanan milli stoper Emirhan Topçu, oyuna devam edemedi.
EMİRHAN YERİNİ UDUOKHAI GİRDİ
Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Emirhan yerine 72. dakikada Felix Uduokhai oyuna dahil oldu.
