Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan için sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yayınladı.
Siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu’nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan’ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
"TEDAVİ SÜREÇLERİNE SAĞLIK EKİBİMİZ TARAFINDAN DEVAM EDİLMEKTEDİR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun sponsor hastanemizde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın sponsor hastanemizde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan’la Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.
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