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Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan için sakatlık açıklaması Beşiktaş, Emirhan Topçu’nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan’ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.