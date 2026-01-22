Beşiktaş'ta, Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.