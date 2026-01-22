Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta, Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 16:12
  • Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
  • Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldı.
  • Siyah-beyazlılar, yarın sabah antrenmanlarına devam edecek.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

YARIN DEVAM EDECEK

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Eshspor Haberleri