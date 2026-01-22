Beşiktaş'ta, Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

- Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
- Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldı.
- Siyah-beyazlılar, yarın sabah antrenmanlarına devam edecek.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
YARIN DEVAM EDECEK
Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.