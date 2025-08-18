Beşiktaş'ta sol kanat transferinde 3 isim öne çıkıyor

Transfer döneminin başlamasından bu yana sol kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yaptığı görüşmeleri kısa süre içinde neticeye kavuşturmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde bulunan Jadon Sancho'ya son olarak Roma talip olurken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SANCHO

Önceliğini Avrupa'nın büyük liglerine veren Sancho için pusuda bekleyen siyah-beyazlılar, fırsat doğması halinde yıldız oyuncu için şartları zorlayacak.

Kara Kartal'da sol kanat için gündemde yer alan isimlerden bir diğeri ise Armand Lauriente...

LAURİENTE

Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyla kurulan temas olumlu geçerken İtalyan ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor.

2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş cephesi bu rakamı fazla buldu.

DAVITASHVILI

Sol kanat için Beşiktaş'ın gündemine yeniden gelen bir isim ise Zuriko Davitashvili...

Fransa Ligue 2'de St. Etienne forması giyen Gürcü futbolcu için kulübü transfer döneminin başında 20 milyon Euro talep etmişti.

Görüşmeler bu nedenle tıkansa da St. Etienne'ye yaz dönemi boyunca beklenen tekliflerin gelmediği aktarıldı.

Beşiktaş, Gürcü futbolcu için nabız yoklamaya yeniden başlarken sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Sol kanat bölgesine skorer bir ismi katmayı planlayan Beşiktaş, bu transferi bu hafta bitirmek istiyor.