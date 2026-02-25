Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti

Yayınlama:
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti
Haber Merkezi Haber Merkezi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaelispor ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.

TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI

Koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar