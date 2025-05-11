Beşiktaş'ta kurulların başkanları da belirlendi

İHA

Beşiktaş'ta, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda Serdal Adalı, 4 bin 648 yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede aynı zamanda denetim kurulu, disiplin kurulu ile üyelik ve sicil kurulu başkanları da belirlendi.

BAŞKAN SEÇİLEN İSİMLER

Denetim kurulu başkanlığı seçimine tek aday olarak giren Gökhan Tiryaki, 3 bin 769 oyla yeniden başkan oldu.

Disiplin Kurulu başkanlığı seçiminde Ali Rıza Dizdar bin 807 oy, Devrim Alparslan ise 2 bin 557 oy aldı. Bu sonuçla disiplin kurulu başkanlığına Devrim Alparslan geldi.

Üyelik ve sicil kurulu başkanlığı seçiminde İsmet Aydınoğlu bin 420 oy, Sefa Bağcı da 2 bin 994 oy elde etti. Böylelikle Sefa Bağcı, yeniden üyelik ve sicil kurulu başkanlığına seçildi.