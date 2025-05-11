Beşiktaş'ta oy verme işlemi sona erdi

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Beşiktaş'ta, gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında heyecan yaşandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yaptığı konuşmaların ardından siyah-beyazlı kongre üyeleri oylarını verdi.

OY PUSULALARI

27 bin 588 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda başkan adayı Serdal Adalı için beyaz, Gürkan Aksoy için ise turuncu oy pusulası kullanıldı.

Kongrede 30 sandıkta denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulları için de oy kullanıldı.

Genel kurulda saat 17.00 itibarıyla kapılar kapandı.