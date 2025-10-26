Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Portekizli yıldızın, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de bugün (pazar) Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ancak akıllar gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde olacak.

EN BÜYÜK TEDİRGİNLİK: DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

En büyük tedirginlik ise takımın yıldızı Rafa Silva'nın sakatlığı.

Her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilen Portekizli yıldıza yoğun bir tedavi uygulanıyor.

Doktorların 6 gün dinlendirilmesi yönünde rapor verdiği Rafa Silva'nın tedaviye vereceği yanıta göre durumu netleşecek.

YALÇIN TALİMATI VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 32 yaşındaki oyuncusunun 2 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için talimat verdi.

Beşiktaş'ta bu sezon 15 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.