Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya sürpriz talip

- Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini çekiyor.
- Al Ahli'nin sportif direktörü, Silva'yı transfer listesine ekledi.
- Teklif somutlaşırsa, Beşiktaş yönetimi durumu değerlendirecek.
Beşiktaş'ta sular durulmuyor...
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından büyük bir kaosun içine sürüklenen siyah-beyazlı ekipte taraftarın sevgilisi Rafa Silva'nın, ocakta ayrılması gündemde.
Bu kapsamda Suudi Arabistan kulüpleri, Beşiktaş’tan Rafa Silva’nın durumunu yakından takip ediyor.
SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ AL AHLI İSTİYOR İDDİASI
Beşiktaş’a 2024 yazında imza atan Portekizli yıldıza, Al Ahli talip oldu...
HT Spor’da yer alan haberde, Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli’nin sportif direktörü Rui Pedro Braz’ın, Rafa Silva’yı transfer listesine eklediği iddia edildi.
Braz, Al Ahli’den önce 4 yıl Benfica’da sportif direktörlük yapmıştı.
BENFICA'NIN ESKİ SPORTİF DİREKTÖRÜ BRAZ LİSTEYE EKLEDİ
Yine haberde, Rafa Silva’yla ilgili teklifin somutlaşması halinde Beşiktaş yönetiminin durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.
Beşiktaş formasıyla 65 maça çıkan Rafa Silva, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli oyuncunun kontratı 2027’de sona eriyor.
Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan Rafa, 5 gol ve 3 asist kaydetti.