Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, RİZESPOR'U KONUK EDECEK

Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Emre Çalışkan
Editor