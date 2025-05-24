Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

AA & Ensonhaber
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, RİZESPOR'U KONUK EDECEK
Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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