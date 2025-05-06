Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'a gidiyor.
Siyah-beyazlıların seçimi 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Yapılacak seçim öncesinde ise adaylar Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
Adalı ve Aksoy, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
BAŞKAN
Serdal Adalı
ASIL ÜYELER
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
A. Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
YEDEK ÜYELER
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam
GÜRKAN AKSOY'UN LİSTESİ
BAŞKAN
Gürkan Aksoy
ASIL ÜYELER
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım
YEDEK ÜYELER
Eralp Elmasdiken
Çağıl Geylan
Nihan Tüfekçioğlu
Nurettin Yılgın
Selçuk Akman
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