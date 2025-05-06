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Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Serdal Adalı ve bir diğer aday Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu.