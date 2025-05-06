Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu
Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'a gidiyor.

Siyah-beyazlıların seçimi 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yapılacak seçim öncesinde ise adaylar Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Adalı ve Aksoy, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

BAŞKAN

Serdal Adalı

ASIL ÜYELER

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

A. Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

YEDEK ÜYELER

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam

GÜRKAN AKSOY'UN LİSTESİ

BAŞKAN

Gürkan Aksoy

ASIL ÜYELER

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

YEDEK ÜYELER

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekçioğlu

Nurettin Yılgın

Selçuk Akman

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Emre Çalışkan
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