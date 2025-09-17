Beşiktaş'ta Sergen Yalçın haklı çıktı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisi sonrası takıma acil takviye yapılması gerektiğinin altını çizmişti.

Takımdaki zafiyetleri tespit eden 52 yaşındaki teknik adam, yönetimden özellikle stoper, orta saha ve kanada transfer yapılmasını talep etmişti.

KADROYA ACİL TAKVİYE İSTEMİŞTİ

Serdal Adalı yönetimi Wolfsburg'dan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı renklerine katarak kanatlara ekleme yapmıştı.

Ancak ön libero pozisyonu için düşünülen ve Crystal Palace'ta forma giyen Jefferson Lerma'nın transferi gerçekleşmemişti.

HAKLI ÇIKTI

Zaman, Sergen Yalçın'ı haklı çıkardı. Ndidi ve Salih sakat, Orkun ise cezalı olduğu için orta saha bölgesinde problem yaşandı.

Yönetimin devre arası transfer döneminde kadro derinliği artırmak için orta sahaya mutlaka takviye yapması bekleniyor.