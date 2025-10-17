Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 4 transfer talebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Teknik Diröktüre Sergen Yalçın'ın, ara transfer döneminde yönetimden 4 takviye birden istediği ortaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam, ocak ayında stoper, sol bek, merkez orta saha ve sol kanat bölgelerine transfer yapılmasını istiyor.

4 TAKVİYE İSTİYOR

Yalçın'ın bu taleplerini, kulüp başkanı Serdal Adalı ile gerçekleştirdiği görüşmede ilettiği kaydedildi.

Özellikle orta saha bölgesine yapılacak transfer konusunda ısrarcı olduğu belirtilen Yalçın'ın, bu bölge için 2 ismi öncelik sırasına aldığı öğrenildi.

YENİ GEDSON RASKIN

Bu oyunculardan ilki, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen 24 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Nicolas Raskin.

Genç futbolcunun piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu ve kulübüyle olan sözleşmesinin 2027 yılına kadar sürdüğü bildirildi.

SAVUNMAYA LERMA

Yalçın'ın diğer alternatifi ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta görev yapan 30 yaşındaki Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma.

Lerma'nın piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu, mevcut sözleşmesinin ise 2026 yılına kadar devam ettiği ifade edildi.

SOL KANATTA ADRES BELLİ

Son olarak ise sol kanat bölgesi için Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili'yi düşünülüyor.

24 yaşındaki oyuncu, hem teknik kapasitesi hem de bitiriciliğiyle Yalçın’ın oyun sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir izlediği Davitashvili’nin de Türkiye’ye ve Beşiktaş’a sıcak baktığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir adım atmak isterken siyah-beyazlı forma altında düzenli süre bulma fikrine olumlu yaklaşıyor.