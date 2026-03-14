Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetinin ardından kırılma yaşanmamasını istedi, kalan 9 maçı da kazanıp, ligi en iyi noktada bitirmek istediğini oyuncularına iletti.
Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi derbi mağlubiyetiyle son bulan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, kalan maçlar için hata istemediğini dile getirdi.
Gençlerbirliği maçı öncesi Ümraniye'de motivasyon zirvesi yapan tecrübeli teknik adam, oyuncularına "Derbiyi unutun, önümüzde kazanılacak 27 puan var" mesajını verdi.
Şampiyonluk yolunda üst sıralardan kopmak istemeyen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetinin psikolojik bir yıkıma dönüşmemesi için öğrencilerini uyardı.
"HER MAÇ BİR FİNAL"
Kalan son 9 haftanın her birinin final niteliğinde olduğuna vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, takımın tamamen saha içine odaklanmasını istedi.
Beşiktaş, bu periyotta hata yapmayarak yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.
Teknik heyet, derbi mağlubiyetine rağmen sahadaki oyundan ve savunma disiplininden memnun.
TAKIMIN DURUMU YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
Son haftalarda rakiplere az pozisyon veren defans hattının form grafiği, Gençlerbirliği maçı öncesi Sergen Yalçın'ın elini güçlendiriyor.
Radikal bir değişikliğe gitmeyi planlamayan Yalçın, derbideki ideal 11'ini bozmayarak oyuncularına olan güvenini tazeleyecek.
Siyah-beyazlılar, başkent deplasmanından mutlak 3 puanla dönerek Avrupa yürüyüşünü sürdürmeyi amaçlıyor.