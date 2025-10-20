Beşiktaş'ta son yılların en kötü başlangıcı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta işler bir türlü yolunda gitmiyor...

Kendi evinde oynadığı maçta sadece 1 galibiyeti olan Gençlerbirliği'ne üç dakika içinde yediği 2 golle yenilen Beşiktaş, yine büyük hayal kırıklığı yarattı.

Daha ligin başında zirvenin çok gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, son sezonlardaki kötü başlangıçlarına bir yenisini ekledi.

SON SEZONLARDAKİ KÖTÜ BAŞLANGIÇLARA BİR YENİSİ DAHA

Siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle geride kalan 5 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

Beşiktaş'ın bir başka problemi de bir türlü defansı oturtamaması.

Takım savunmasında yaşanan sorunlar Gençlerbirliği karşısında bir kez daha su yüzüne çıkarken siyah-beyazlılar, şu ana kadar 11 gol yedi.

KALESİNDE 11 GOL GÖRDÜ: EN YÜKSEK RAKAM...

Bu rakam, Beşiktaş'ın söz konusu 5 sezonda kalesinde gördüğü en yüksek gol rakamı olarak istatistiklere yansıdı.

Öte yandan Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında çarşamba günü erteleme maçında Konyaspor deplasmanına gidecek.