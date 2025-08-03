Beşiktaş'ta St. Patrick's maçının hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirecek.