Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer devri sona erdi...

Norveçli çalıştırıcı sonrası Sergen Yalçın, ilk aday olarak gündeme geldi.

En büyük aday olarak öne çıkan Sergen Yalçın ile görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede, 52 yaşındaki teknik adamla iki yıllık anlaşma sağladı.

İKİNCİ SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

İkinci kez Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçecek olan Sergen Yalçın, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldikten sonra da Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istemiş ancak Yalçın, o dönem teklifi kabul etmemişti. Başarılı teknik adamın, bu kez Beşiktaş'a dönmeye 'Evet' dedi.

HEM LİG HEM DE KUPAYI KAZANMIŞTI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda, siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.