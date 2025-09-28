Beşiktaş'tan ALG Spor'a tarihi fark!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile ALG Spor karşı karşıya geldi.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan maç tarihi bir skora sahne oldu.

Beşiktaş, rakibini 15-0'lık tarihi bir skorla mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Beşiktaş'ın golleri Esra Manya (3), Marija Aleksic (3), Tania Matues (2), Meryem Cennet Çal (2), Başak Gündoğdu (2), Ecemnur Öztürk, Zeynep Irmak Ölmezer ve rakip kk'den geldi.

FENERBAHÇE'YE DE 15-0 YENİLDİLER

Ligdeki ilk maçına çıkan Beşiktaş, sezona üç puanla başladı.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye de 15-0'lık skorla mağlup olan ALG Spor, puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

Ligin 3. haftasında Beşiktaş, derbi maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.