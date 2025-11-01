Beşiktaş'tan bahis skandalı sonrası savcılığa başvuru

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalının yankıları sürüyor.

Son olarak Beşiktaş, hakemler hakkındaki bahis iddialarının futbol camiasında yarattığı büyük yankının ardından resmi bir adım attı.

"MÜDAHİL OLMA BAŞVURUSUNDA BULUNDUK"

Siyah-beyazlı kulüp, “Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Beşiktaş’ın yalnızca davaya katılmakla kalmadığı, sürecin derinleştirilmesini de talep ettiği vurgulandı.

"SORUŞTURMA GENİŞLETİLMELİ"

Kulüp, “Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir.” ifadelerine yer verdi.