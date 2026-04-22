Beşiktaş'tan Cagliari'ye Semih Kılıçsoy resti

Beşiktaş'ın geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, son haftalarda istediği süreleri bulamıyor.

İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı.

İTALYANLAR RAKAMI DÜŞÜRMENİN PEŞİNDE

Sezon sonu 12 milyon euroluk opsiyonunun kullanılacağına yönelik Cagliari'den defalarca açıklama gelse de son günlerde yine bonservis rakamını düşürme stratejisi yapılıyor.

Siyah-beyazlıların ise tavrı net...

BEŞİKTAŞ YANAŞMIYOR: GERİ DÖNECEK!

Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı.