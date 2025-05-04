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Haber Merkezi

Süper Lig'in 34. hafta derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERMELER

Beşiktaş, galibiyetin ardından ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Siyah-beyazlıların sosyal medyadan "Boğazın efendi" notuyla paylaştığı videoda kanaryanın kafese konulması ve aslana tasma takılması dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş'ın X'teki İngilizce hesabından Kadıköy'deki sevinç resmi paylaşıldı ve "Boğazın diğer yakasında 'rutin' bir galibiyet... Evimizde gibi hissediyoruz!" notu düşüldü.

SURVIVOR PAYLAŞIMI

Beşiktaş, daha sonra ise Survivor temalı paylaşım yaptı.

Videoda kağıda Jose Mourinho'nun adının yazıldığı ve Ada'dan gönderildiğine dair gönderme yapıldı.